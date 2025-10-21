"No tiene nada que demostrar": Carlos Slim Domit sobre el regreso de Checo Pérez a Fórmula 1

Sergio 'Checo' Pérez regresará a la parrilla de Fórmula 1 a partir de 2026. El mexicano fue elegido junto con Valtteri Bottas para conformar la primera alineación en la historia de Cadillac, que debutará en la categoría el próximo año.

Al respecto, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, quien ha impulsado el automovilismo mexicano y la carrera del tapatío, consideró que Checo no tiene nada que demostrar. El empresario destacó que si la escudería estadounidense lo eligió es por su talento y lo que aportará en pista.

Carlos Slim Domit con Checo Pérez en el podio en el Gran Premio de México | IMAGO 7

"Checo fue subcampeón del mundo y bicampeón de constructores. No tiene nada que demostrar. Su reto ahora es construir un equipo y llevarlo al desarrollo. Es un líder natural, y eso es lo que Cadillac necesitaba para empezar con fuerza", declaró en charla en exclusiva en el podcast ‘Fórmula de 2’ con Ramón Barrenechea y Diana Goenaga.

¿Por qué Checo Pérez eligió Cadillac?

Por otra parte, Slim Domit consideró que el piloto mexicano se decantó por el equipo de TWG Motorsports por el reto que representa. "Checo siempre ha tenido decisiones inesperadas, pero que terminan abriéndole grandes oportunidades. Esta no fue la excepción. Eligió Cadillac porque quiere un proyecto nuevo, que lo entusiasme y lo rete".

Carlos Slim Domit durante el Gran Premio de México | MEXSPORT

En ese sentido, reiteró que los patrocinios con los que cuenta Pérez Mendoza no tuvieron que ver en la contratación del expiloto de Red Bull. "El interés fue 100% por él, no por los patrocinadores. Primero cerraron los acuerdos técnicos y luego buscaron al piloto ideal. Y ese piloto era Checo".

"La negociación fluyó fácil. Dan es alguien muy apasionado, quiere hacer cosas grandes, y no es un improvisado. Se entiende con Checo desde hace años, lo que ayudó mucho para concretar el proyecto”, añadió.

Carlos Slim Domit durante el Gran Premio de México con Stefano Domenicali | MEXSPORT

Un reto difícil para Checo Pérez

Por otra parte, Slim Domit consideró que la salida de Red Bull del Sergio Michel no fue injusta y que ausentarse un año de la parrilla le permitió disfrutar tiempo con su familia, además que pudo recuperar la tranquilidad y la motivación. "Volvió porque ama este deporte. Y quiere irse amándolo", pero enfatizó que no será sencillo.

"Va a ser una curva de aprendizaje difícil, con frustraciones y momentos duros, pero el entusiasmo está. Este es el tipo de proyecto que puede sorprender al mundo si se mantiene el compromiso y la constancia", finalizó.

Slim Domit con Checo Pérez en el podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez | IMAGO 7