"Es un gran timing para el Gran Premio de la Ciudad de México": Memo Rojas

En medio de una intensa pelea por el Campeonato de Pilotos, la Fórmula 1 aterriza este fin de semana en México. En entrevista con RÉCORD, Memo Rojas, histórico piloto mexicano y embajador del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, habló sobre el momento perfecto que representa esta carrera dentro de la temporada.

Aunque la llamada Gran F1esta celebra 10 años consecutivos en tierras aztecas sin Checo Pérez en la pista, se espera una interesante carrera que enmarque esta importante fecha.

La Fórmula 1 aterrizó este lunes en México | MEXICO GP

“Lo del tema de Checo se va a extrañar este año, pero no fueron muchos meses, porque ya estará de regreso el próximo año. Eso es algo muy bueno”, comentó Rojas. “Creo que es un gran timing para el GP de México porque llega en medio de una batalla espectacular por el campeonato de pilotos”.

El mexicano con el mayor número de campeonatos en el automovilismo internacional, destacó la lucha interna de McLaren, marcada por la rivalidad entre Lando Norris y Oscar Piastri, y la irrupción de Max Verstappen con un remontada que mantiene a todos atentos.

El Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para la Gran F1esta | IMAGO 7

“Max Verstappen se está metiendo a la pelea con un remonte que nos está dejando a todos con los ojos abiertos, en combinación de lo atropellado que está haciendo estas últimas carreras para Oscar Piastri, donde Lando Norris ya está a 14 puntos de diferencia. La diferencia en puntos todavía es amplia, Verstappen tiene que tener una temporada perfecta y posiblemente esperar un error de Piastri o de Norris”, explicó.

Rojas recordó que 'Mad Max' es el máximo ganador en tierras aztecas, lo que lo convierte en un candidato natural para brillar en el Hermanos Rodríguez. “Hay que recordar que Max Verstappen es el actual ganador y el que más victorias tiene en el Gran Premio de México. Entonces, puede ser una gran oportunidad para Verstappen para seguir remontando. Así que se va a poner bueno. Va a estar buen el GP”, concluyó.

Max Verstappen es el máximo ganador en territorio azteca | IMAGO 7

Con la combinación de estrategias, rivalidades y remontadas, este 2025 promete se uno de los mejores GPs de los últimos años, y los ojos estarán puestos en los principales contendientes al título, así como en la participación del mexicano Patricio O'Ward, piloto reserva de McLaren, quien estará presente en las primeras Prácticas Libres.