Gran Premio de México 2025: Todo lo que debes saber de la carrera de Fórmula 1

Se encienden los motores y ya se escucha su rugido en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La Fórmula 1 está de regreso en nuestro país y este fin de semana se celebrará el Gran Premio de la Ciudad de México, que marcará el décimo aniversario desde el regreso de la máxima categoría.

Fue en 1963 que la carrera se celebró en territorio mexicano y se mantuvo vigente hasta 1970, tras lo cual hubo un periodo de 15 años sin presencia de F1 en México. La segunda etapa fue entre 1986 y 1992, y después la categoría volvió a firmar contrato con la FIA en 2015; desde entonces solo en 2020 -por la pandemia de Covid-19- no hubo Gran Premio en la capital del país.

El Gran Premio de México se celebra esta semana | IMAGO 7

Lo que debes saber del Gran Premio de México 2025

Al igual que en 2025, la organización del evento puso a disposición de los aficionados la aplicación móvil, disponible tanto para Android como para Apple. En la misma, los asistentes podrán revisar recomendaciones para su experiencia e incluso podrán revisar la ruta para llegar desde su hogar hasta su asiento.

De igual forma, los boletos serán digitales y podrán descargarse tanto en la aplicación de Ticketmaster como en Wallet; las capturas de pantalla no se reconocen. Las puertas estarán abiertas a partir de las 8:00 horas (tiempo del centro de México) en los tres días, aunque el horario puede modificarse sin previo aviso, por lo que se invita a que estén al pendiente.

Será el décimo aniversario de la tercera etapa del México GP | IMAGO 7

No hay estacionamiento, por lo que lo ideal es usar aplicaciones de transporte privado. En transporte público, llegan la Línea 9 del metro, y la Línea 2 del Trolebús y del metrobús. Para personas com discapacidad, los accesos son por la Puerta 7 (para llegar a zona verde) y por la Puerta 12 (para llegar a la zona azul).

Como en cada edición, el token del sistema cashless se puede recargar en efectivo, tarjeta de crédito o débito y con ello comprar alimentos y bebidas; si sobra saldo se puede pedir reembolso en noviembre en la página del sistema. La venta de cerveza será en horario de 11:00 a 19:00 horas y la de alcohol de 12 a 19:00 horas. Además, habrá 12 puntos de hidratación gratuita.

La fiebre de la F1 está de regreso en México | IMAGO 7

¿Quién ganó el año pasado y qué piloto tiene más triunfos en el GP de México?

Max Verstappen es el piloto que más ha ganado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El neerlandés ganó en 2017 y 2018, y luego se impuso de forma consecutiva de 2021 hasta 2023, con Sergio 'Checo' Pérez como su compañero.

La racha del piloto de Red Bull llegó a su fin el año pasado, cuando Carlos Sainz ganó, por delante de Lando Norris y Charles Leclerc. Esa edición fue una triste actuación del equipo de Milton Keynes, con Max en el sexto puesto y Checo apenas en la P17.

Max Verstappen es el máximo ganador del Gran Premio de México | IMAGO 7