Gran Premio de México 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de Fórmula 1?

Será el décimo aniversario desde que la máxima categoría del automovilismo regresó a nuestro país

El Gran Premio de México se celebrará este fin de semana
El Gran Premio de México se celebrará este fin de semana | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
20 de Octubre de 2025

Se encienden los motores y ya se escucha su rugido en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La Fórmula 1 está de regreso en nuestro país y este fin de semana se celebrará el Gran Premio de la Ciudad de México, que marcará el décimo aniversario desde el regreso de la máxima categoría. 

Fue en 1963 que la carrera se celebró en territorio mexicano y se mantuvo vigente hasta 1970, tras lo cual hubo un periodo de 15 años sin presencia de F1 en México, hasta la segunda etapa de 1986 a 1992. La categoría volvió a firmar contrato con la FIA en 2015; desde entonces solo en 2020 -por la pandemia de Covid-19- no hubo Gran Premio en la capital del país.

La emoción de la Fórmula 1 está de regreso en México
La emoción de la Fórmula 1 está de regreso en México | IMAGO 7

En esta ocasión, el evento promete muchas emociones por lo apretado que está el Campeonato de Pilotos. Max Verstappen ganó nuevamente el domingo pasado, en el Gran Premio de Estados Unidos, y con eso se punto a 26 puntos de Lando Norris y a 40 de Óscar Piastri

Desde la reanudación de la temporada después de la pausa de verano, solo en el Gran Premio de Países Bajos, Verstappen no terminó delante de los McLaren. Por lo que si mantiene la tendencia y en la capital mexicana termina de nuevo mejor que los de Woking, se apretará todavía más la pelea por el campeonato. 

Verstappen ganó una victoria más en Austin
Verstappen ganó una victoria más en Austin | AP&nbsp;

¿Quién ganó el año pasado y qué piloto tiene más triunfos en el GP de México?

Max Verstappen es el piloto que más ha ganado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El neerlandés ganó en 2017 y 2018, y luego se impuso de forma consecutiva de 2021 hasta 2023, con Sergio 'Checo' Pérez como su compañero. 

La racha del piloto de Red Bull llegó a su fin el año pasado, cuando Carlos Sainz ganó, por delante de Lando Norris y Charles Leclerc. Esa edición fue una triste actuación del equipo de Milton Keynes, con Max en el sexto puesto y Checo apenas en la P17.

Carlos Sainz ganó el año pasado la carrera en México
Carlos Sainz ganó el año pasado la carrera en México | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de México 2025? 

Viernes 24 de octubre 
Prácticas Libres 1 | 12:30-13:30 horas | Sky Sports 599 y F1TV
Prácticas Libres 2 | 16:00-17:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Sábado 25 de octubre 
Prácticas Libres 3 | 11:30-12:30 horas | Sky Sports 599 y F1TV
Clasificación | 15:00-16:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Domingo 26 de octubre 
Carrera | 14:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Verstappen es el piloto que en más ocasiones ha ganado en el AHR
Verstappen es el piloto que en más ocasiones ha ganado en el AHR | IMAGO 7

