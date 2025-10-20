Gran Premio de México 2025: Cargamento de la Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez

La carga, que llegó vía aérea, la conforman principalmente los monoplazas de cada escudería

REDACCIÓN RÉCORD
20 de Octubre de 2025

El rugido de los monoplazas está a poco de resonar en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir el Gran Premio de México 2025. con la llegada de un cargamento de más de 50 toneladas proveniente de Austin, Estados Unidos. La carga, que llegó vía aérea, la conforman principalmente los monoplazas de cada escudería. 

Sin embargo, también llegaron a Ciudad de México componentes de los coches como chasis, motores, alerones, herramientas, equipamiento especializado y suministros del hospitality de cada equipo. De igual forma se transportan los neumáticos para cada piloto, proporcionados por Pirelli

La FIA de igual manera tiene su propio material que incluye el safety car, el coche médico y aditamentos para la transmisión de televisión. De ahí que Formula 1 es llamado el Gran Circo, debido a que cada temporada implica una gran nivel de logística y organización para transportar los miles de toneladas de material de un circuito a otro. 

Este año, el México GP tendrá lugar el este 24, 25 y 26 de octubre de 2025, tras realizarse el GP de Estados Unidos hace unos días. Con esta edición, se celebra la fecha número veinte del campeonato; y en la Ciudad de México estamos listos para vivir la mejor F1ESTA de la temporada.

¿Quién ganó el año pasado y qué piloto tiene más triunfos en el GP de México?

Max Verstappen es el piloto que más ha ganado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El neerlandés ganó en 2017 y 2018, y luego se impuso de forma consecutiva de 2021 hasta 2023, con Sergio 'Checo' Pérez como su compañero. 

La racha del piloto de Red Bull llegó a su fin el año pasado, cuando Carlos Sainz ganó, por delante de Lando Norris y Charles Leclerc. Esa edición fue una triste actuación del equipo de Milton Keynes, con Max en el sexto puesto y Checo apenas en la P17.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de México 2025? 

Viernes 24 de octubre 
Prácticas Libres 1 | 12:30-13:30 horas | Sky Sports 599 y F1TV
Prácticas Libres 2 | 16:00-17:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Sábado 25 de octubre 
Prácticas Libres 3 | 11:30-12:30 horas | Sky Sports 599 y F1TV
Clasificación | 15:00-16:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

Domingo 26 de octubre 
Carrera | 14:00 horas | Sky Sports 599 y F1TV

