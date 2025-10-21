Max Verstappen recibe su quinto 10 del año tras el Gran Premio de Estados Unidos 2025

P1 en la sprint shootout, victoria en carrera corta, pole position y triunfo. Max Verstappen tuvo otro fin de semana perfecto en la Temporada 2025 de Fórmula 1 y acortó más la distancia en el Campeonato de Pilotos con Óscar Piastri y Lando Norris.

Con la doble victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, el neerlandés se puso a 40 puntos del australiano y a 26 del británico. Además, se llevó una calificación de 10 cerrado en los Power Rankings, con lo que fue la quinta ocasión en que recibe esta evaluación.

Verstappen sigue acortando distancias en el marcador | AP

En cada una de sus victorias hasta ahora en la campaña, Japón, Emilia-Romagna, Monza, Azerbaiyán y Austin, los expertos le han dado a Verstappen calificación perfecta. "Se encontraba a 104 puntos del líder del campeonato, Oscar Piastri, hace cuatro rondas, pero una brillante racha de tres victorias y un segundo puesto le sitúa ahora a solo 40 puntos".

Verstappen tuvo otro fin de semana perfecto | AP

"Su última actuación en Austin fue magistral de principio a fin: pole position, victoria en la carrera, pole position en el Gran Premio y victoria en el Gran Premio. Nuestros jueces no pudieron criticarlo", destacó la Fórmula 1. George Russell, en Singapur y Canadá; Isack Hadjar, en Países Bajos, y Norris, en Austria y Mónaco, son los otros pilotos que han recibido un 10 este año.

Así quedó el Power Ranking de la F1

Detrás de Verstappen, Charles Leclerc -que finalizó tercero en la carrera- fue el segundo mejor evaluado con 8.6, por delante del 8.2 de Norris y Oliver Bearman, que terminó noveno. Fernando Alonso y Nico Hulkenberg quedaron empatados con 7.6, por delante del 7.4 de Lewis Hamilton y Russell.

Charles Leclerc se quedó el segundo lugar del Power Ranking | AP

Aunque quedó fuera de los puntos por el choque con Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli recibió calificación de 6.8 y el Top 10 lo cerró Yuki Tsunoda, con 6.6. El mismo Sainz y Alex Albon, así como Liam Lawson, recibieron menciones honoríficas por su esfuerzo en la carrera principal y su resultado en la sprint.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Fórmula 1?

El próximo compromiso del calendario es el Gran Premio de México, a celebrarse del viernes 24 al domingo 26 de octubre. Verstappen es el máximo ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con cinco victorias, por lo que con una más se pondrá cada vez más cerca de los McLaren.

Verstappen tuvo otra contundente victoria | AP