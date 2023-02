Brian Lozano se volverá a reencontrar con el América, equipo con el que llegó al futbol mexicano y con el que no pudo brillar, pues el uruguayo recordó que una lesión truncó su paso por las Águilas.

“La única razón por la que no tuve continuidad, fue la lesión, tuve la mala fortuna después del tercer o cuarto partido que estuve en el club me agarró una pubalgia y fue la que me dejó mucho tiempo fuera. Es la única razón de la cual considero que no me fue bien”, declaró el ‘Huevo’ en charla con RÉCORD.

Tras recuperarse de su lesión, Lozano estaba listo para brillar con los de Coapa; sin embargo, recordó que la directiva de aquel entonces, comandada por Ricardo Peláez decidió cederlo a préstamo sin darle otra oportunidad para mostrarse.

”Después no tuve oportunidad de jugar, fueron muy pocos minutos y después de que yo me recuperé de la lesión el club decidió prestarme y ya después no se me dio más la oportunidad, así que yo me quedo con la tranquilidad de que no fue nada deportivo, ni de nivel, simplemente fue una decisión del club en su momento”, explicó.

Pese a esto, el mediocampista charrúa no guarda ningún rencor por los azulcremas, con los que dijo estar muy agradecido, aunque hizo hincapié en que le hubiera gustado tener más oportunidades.

“A la vez uno siempre está agradecido, fue el club que me dio oportunidad de dar el salto al exterior acá en el futbol mexicano y uno siempre tiene que ser agradecido, pero el resumen que hago es que no tuve la oportunidad que hubiera querido tener”, sentenció.

