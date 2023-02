Roger Martínez sobre su término de contrato con el América: 'Mi cabeza está en hoy en día'

Será el próximo verano, cuando el contrato de Roger Martínez con el América llegue a su fin; sin embargo, esto no parece inquietar al colombiano, quien aseguró que por ahora está más enfocado en trabajar en pro del equipo.

“Mi cabeza está en lo que es el equipo hoy en día, trato de dar lo mejor desde donde sea, desde el campo o desde el banco y ya después se verá qué pasa, por ahora mi cabeza está en lo que es el torneo y solo trato de trabajar y de meterle para adelante por el equipo”, declaró Martínez en conferencia de prensa.

Han transcurrido cinco años desde que Roger arribó al Nido, aunque sus números no lo respaldan para pensar en la renovación con las Águilas; sin embrago, dijo estar tranquilo y consciente de sus capacidades como profesional.

"HE TENIDO ALTIBAJOS PERO TAMBIÉN MOMENTOS BUENOS"

“Ahora mi cabeza no está pensando en nada de eso, estoy pensando en lo que es el equipo internamente, en lo que pueda aportar, en lo que pueda ayudar este torneo.

“No pienso en nada de eso, porque mi cabeza está en aportar al equipo desde donde me toque, yo sé lo que puedo dar, sé las condiciones que yo tengo, obviamente, aquí en el América siempre van a haber criticas, siempre va a haber cosas que por ahí a algún jugador no le parezcan, pero uno tiene que hablar dentro de la cancha, yo soy una persona siempre voy para adelante”, comentó.

Su irregular paso con el conjunto de Coapa siempre ha sido motivo de critica por parte de la afición azulcrema, algo que para el atacante cafetalero no le quita el sueño, pues reiteró que confía en el y sus virtudes como jugador, dejando que los seguidores juzguen su trabajo.

“Sé que he tenido altibajos, lo tengo claro. También he tenido momentos bueno, también lo tengo claro. Yo sé las condiciones que tengo y sé lo que puedo dar, en los momentos difíciles me gusta jugar, me gusta entrar, me gusta mostrar. Últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido quizás mal entendidos con el club, con la afición, pero a mi me gusta trabajar y ya después la gente dirá si le gusta o no”, sentenció.

