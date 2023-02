Dani Alves: Expareja lo defiende "No es un violador, ¿cómo está en prisión?"

Dinorah Santana, expareja de Dani Alves lo defiende de las acusaciones que existen en su contra. La mujer fue entrevistada en el programa de Ana Rosa, en donde en todo momento respaldó al jugador brasileño.

"Hombre, es que hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es un violador, ¿cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable", argumentó Dinorah.

Con más preguntas que respuestas, Dinorah seguía defendiendo a Dani Alves en el programa, "¿qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine, dijo la expareja de Alvea. "Entonces, ¿qué hace en la cárcel?, ¿cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos y de su familia?", continuó la mujer.

"Estoy muy convencida de la inocencia de Daniel, al 100 %. No creo que haya habido ningún fallo. Dani vino a España a declarar porque no ha hecho nada", finalizó Dinorah Santana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HUGO SÁNCHEZ AFIRMA QUE FAITELSON PROMOCIONÓ AL TUCA FERRETTI PARA CRUZ AZUL: "EL ECO HIZO EFECTO"