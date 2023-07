Guillermo Ochoa tiene una cita con la historia en la Final de la Copa Oro

Portero de oro. Guillermo Ochoa está muy cerca de registrar un par de marcas en la historia de la Copa Oro. Con sólo alinear en la Final de mañana ante Panamá el Capitán del Tri será el futbolista mexicano con más partidos jugados en este torneo, con 25, dejando de compartir este peldaño con Andrés Guardado, quien se quedó en 24 juegos.

Sin embargo, en caso de que el conjunto azteca logre quedarse con el título, Memo Ochoa será el jugador con más Copas Oro conseguidas en la historia del torneo, superando a los estadounidenses Landon Donovan y DaMarcus Beasly, quienes se coronaron en 4 ocasiones.

"No da tiempo de pensar en eso, la verdad es que no sabía la estadística, pero para mí es un privilegio estar representando a mi país. Me costó mucho trabajo, el camino no ha sido fácil como se ve ahora. Quiero disfrutarlo de principio hasta donde aguante", afirmó el guardameta nacional tras la victoria con Jamaica.

"Estoy convencido de que el próximo partido lo importante es lo que le podamos dejar a la Selección y a los jóvenes, y ojalá que en el legado le dejemos una Copa más a México", agregó.

Fue en la edición del 2009 cuando Ochoa debutó en una Copa Oro, en aquella edición de la mano de Javier Aguirre el Tri se impuso con total autoridad en la Final al golear 5-0 a su similar de Estados Unidos.

Dos años más tarde repitió título, aunque esta vez le tocaría apoyar desde la banca, ya que para el Chepo de la Torre el titular fue Alfredo Talavera, sin embargo, con el Piojo Herrera en el banquillo para 2015 volvió a la titularidad, misma que repitió en 2019 cuando Gerardo Martino era el entrenador del Tri.

UN COLECCIONISTA DE COPAS ORO

FESTEJÓ SU PRIMER TÍTULO

Su primera Copa Oro la ganó en 2009, cuando dirigidos por Javier Aguirre y con grandes actuaciones de Giovani Dos Santos y Carlos Vela, el Tri goleó 0-5 a Estados Unidos.

SEGUNDO TROFEO EN LA BANCA

Dos años después, en la ciudad de Los Ángeles, repitieron goleada a Estados Unidos 2-4, sólo que en esta ocasión el portero fue Alfredo Talavera. A Memo le tocó verlo en la banca.

LA TERCERA SÍ FUE DE TITULAR

Con Miguel Herrera en el banquillo, Ochoa regresó a la titularidad con el Tri y levantaron la Copa Oro de ese año al superar 3-1 a Jamaica en la Final disputada en Filadelfia.

FUE DE LO MEJOR DEL TORNEO

Para 2019 volvió a Chicago, donde ganó su primera Copa de Oro, y con Gerardo Martino en el banquillo se impusieron en la Final a Estados Unidos con un gol de Jonathan Dos Santos.

TOP 5, MÁS PARTIDOS EN SELECCIÓN MEXICANA

Guillermo Ochoa se convertiría en el mexicano con más partidos en la Copa Oro.

NOMBRE ENCUENTROS Guillermo Ochoa 24 Andrés Guardado 24 Gerardo Torrado 21 Ramón Ramírez 16 Claudio Suárez 16

