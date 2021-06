James Rodríguez sobre su ausencia de Copa América: 'Siento que me faltaron al respeto'

James Rodríguez no se guardó nada sobre su ausencia en la convocatoria de Colombia en la Copa América y en un video en vivo transmitido por Instagram en compañía de sus compañeros de selección Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, declaró que sintió que le faltaron al respeto.

El delantero del Everton dejó claro que estaba en condiciones para ser llamado para disputar el torneo de la Conmebol.

"Yo estoy bien y estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico pero yo no lo comparto. Siento que me faltaron el respeto.

"Una cosa es que te digan 'no cuento contigo porque no me gustas como jugador', ahí yo me callo la boca y me voy. Yo hago fuerza para que los chicos ganen y hagan una muy buena Copa, pero sí quería estar. Si te digo que no, soy un mentiroso", declaró James.

El atacante no pudo ocultar que se sintió lastimado por no ser llamado y también cuestionó las ausencias de Teófilo, Zúñiga y de Radamel Falcao.

"De los últimos 80 partidos que jugué, ¿cuántos he jugado mal? cinco, 10 fácil. Los otros 70, siempre rendí. Así que no me vengan ahora con eso. No estoy atacando a nadie".

"Hay que tener gratitud, que no se olviden lo que hemos hecho. Tú (Teofilo), Camilo, el Tigre (Falcao), todos los que estamos hace mucho tiempo. Nadie nos regaló nada", aseguró.

