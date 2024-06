NRG Stadium no luce lleno en el partido entre México y Jamaica

No hubo lleno para el Tri en su debut en Copa América. La entrada para el México vs Jamaica no fue la esperada y registró muchos huecos en todas las secciones del NRG Stadium.

A minutos de que el Tri arrancara su participación en Copa América, varias de las las tribunas del estadio lucían con muchos lugares vacíos, tanto en la parte baja del inmueble, como en la parte superior.

Horas antes del encuentro también se pudo ver muy poco movimiento en las inmediaciones del estadio. Los tradicionales asados en los estacionamientos eran escasos y el colorido en las calles no era al que la Selección Mexicana estaba acostumbrada.

El NRG Stadium, sede del México vs Jamaica tiene capacidad para 72 mil espectadores y a minutos del pitazo inicial podía verse ocupada poco más de la mitad del inmueble. Incluso, en una de la partes más altas de las cabeceras, prácticamente no había aficionados. Horas antes del juego, los fans mexicanos ya se habían quejado de los precios altos para esta Copa América e inclusive los puestos de comida y ropa, también externaban su extrañeza.

Ya sobre la hora, la asistencia mejoró, aunque lejos del lleno que la organización esperaba. El segundo partido de México será el próximo miércoles ante Venezuela en el SoFi Stadium.

