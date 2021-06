Selección Mexicana: Funes Mori reconoció recorrido de Chicharito y Jiménez en el Tri

Rogelio Funes Mori agradeció las palabras de Chicharito Hernández sobre su convocatoria a la Selección Mexicana para disputar la Copa de Oro después de haber obtenido su carta de naturalización.

"Es un orgullo (las palabras de Hernández), el Chicharito es un ejemplo a seguir, es el máximo goleador de la Selección Mexicana y sus números lo dicen todo. Es uno de los mejores jugadores en la historia de México y que me apoye, me dé sus buenas vibras, es un orgullo para mí", declaró Funes Mori en entrevista para TUDN.

"Me escribió por redes sociales, me mandó todo su apoyo y me deseó lo mejor. Chicharito es una persona importante para México y es un profesional y un ejemplo a seguir", aseguró.

El delantero también aseguró que no le preocupan las comparaciones con Chicharito o Raúl Jiménez y destacó lo que ambos han aportado para el Tricolor.

"No, no me preocupan (las comparaciones). Creo que Raúl y Chicharito han hecho muchas cosas buenas para la Selección Mexicana, para el futbol mexicano, y estoy aquí para aportar, seguir el camino de ellos y hacerlo de la mejor manera", puntualizó.

