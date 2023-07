Todos quieren que el 'Lamborjimmy' se mantenga en el Tri. Al interior de la Selección Nacional no hay uno solo que no desee que Jaime Lozano se mantenga como entrenador de México después de que finalice la Copa Oro: "La verdad es que, si estamos muy cómodos, no te lo puedo negar".

"Estamos muy felices con Jaime, es una persona muy preparada, capacitada, ha tenido historia de éxito aquí en la Selección y hoy nos vuelve a llevar a una Final", palabras de Diego Lainez tras la victoria a Jamaica.

Uno de los jugadores que logró sacar su mejor versión con el 'Jimmy' fue Orbelín Pineda, quien aseguró que el técnico sabe lo que es defender la camiseta nacional y eso le da todo el respaldo del grupo.

“Lozano tiene la confianza de nosotros, tenemos a un mexicano al mando y él sabe lo que es ponerse la playera verde entonces el respaldo está de los jugadores y a seguir", afirmó Orbelín.

Por su cuenta Jorge Sánchez destacó que una de las cualidades del actual Cuerpo Técnico es formar buenos grupos.

"Lo conocemos desde las Olimpiadas y es un entrenador muy capaz, te deja las cosas mucho más sencillas dentro del campo. Jaime, siempre hace un muy buen grupo, me tocó en las Olimpiadas y estás feliz dentro y fuera del campo, somos seres humanos y también necesitamos de esa felicidad”, reveló el lateral.

Finalmente, Carlos Rodríguez resaltó que la unión que existe entre los jugadores y el Cuerpo Técnico han hecho que el equipo sea más sólido dentro de la cancha.

"En la cancha se ve la unión que tiene este equipo, esa unión entre Cuerpo Técnico y jugadores. Todos estamos muy contentos con la confianza que nos dio, creo que nos vemos más sólidos”, comentó Charly.

