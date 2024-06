¿Alarmas en la Selección de España? Unai Simón será operado después de la Eurocopa

Unai Simón, portero titular de la Selección Española, ha confirmado que se someterá a una operación en la muñeca después de la Eurocopa 2024. En una rueda de prensa reciente, el arquero del Athletic Club en LaLiga detalló que ha estado lidiando con molestias en la muñeca durante varios meses, aunque estas no le han impedido jugar con normalidad.

"Me operaré después de terminar la Eurocopa. El tiempo de baja ya se verá entonces. Es algo que no he querido darle mucha importancia. No me impide jugar, se ha demostrado durante la temporada. Seguiré pensando en el partido de Italia", explicó Unai.

El guardameta del Athletic ha mencionado que la lesión ocurrió de manera accidental fuera del terreno de juego el año pasado. Aunque el dolor es constante, no ha sido un obstáculo para que Simón continúe con sus entrenamientos y participaciones en competencias oficiales.

"Me voy a operar al acabar la temporada. No me afecta en nada, no pienso en eso. Ojalá sea después del 14 de julio. No voy a hablar más de la muñeca", comentó el portero. Las molestias en la muñeca de Unai Simón han sido un tema de preocupación, pero su desempeño durante la temporada ha demostrado que ha podido manejarlas eficazmente.

La intervención quirúrgica se realizará al finalizar la Eurocopa, lo que permitirá a Simón enfocarse completamente en su recuperación sin las presiones del calendario competitivo. El tiempo de baja y el proceso de recuperación se determinarán una vez que se lleve a cabo la operación.

