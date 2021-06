Eurocopa: Inglaterra vs República Checa, el duelo que define la cima del Grupo D

La clasificación de República Checa e Inglaterra ya es un hecho. Ambas selecciones llevan cuatro puntos en la bolsa, resultado de un triunfo y un empate, y después de los resultados de este lunes llegarán calificados a los Octavos de Final de la Eurocopa antes de su enfrentamiento.

Con bajo perfil pero resultados sorpresivos, República Checa quiere acceder invicto a la siguiente fase y cerrar como líder del Grupo D. Asimismo, buscarán dejar atrás los fantasmas que les impiden cosechar un triunfo en Wembley, estadio en el que nunca han ganado.

Por su parte, el Equipo de la Rosa quiere reivindicarse después de un desabrido empate sin goles contra Escocia en la segunda jornada, por lo que estarán impacientes por finalizar con un triunfo, marcador con el que además serían cabeza de su sector.

Para lograrlo, no deberán subestimar a su próximo rival, y el técnico de los Tres Leones, Gareth Southgate, aseguró que ellos no han dejado de lado la importancia de este compromiso ni la capacidad que tienen sus jugadores, por lo que prefirió no enfocarse en partidos previos y buscar un buen resultado en este duelo final del grupo.

"Sabemos la calidad que tienen. Algunos de sus jugadores han llegado a la Premier League y han estado excelentes esta temporada. Debido a nuestra reciente historia con Croacia y al hecho de que todo el mundo se centra en Escocia, creo que muchos de nuestros aficionados dejaron de lado el partido contra los checos. Nosotros, desde luego, no", declaró para la UEFA.

Y su lectura es precisa. Los checos cuentan con uno de los máximos goleadores de este torneo: Patrik Schick, quien al momento comparte este título con Cristiano Ronaldo, ambos con tres tantos, aunque los ingleses también tienen su artillero personal: Harry Kane, quien terminó como goleador en la fase de clasificación, por lo que los festejos no harán falta.

