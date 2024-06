¿Por qué la UEFA prohibió las banderas de Rusia en juegos contra Ucrania?

La UEFA ha decidido prohibir las banderas de Rusia en los partidos de Ucrania durante la Eurocopa 2024, debido a preocupaciones sobre la seguridad en los estadios. Una fuente reveló a ESPN que esta medida busca evitar posibles problemas derivados de la presencia de estos símbolos nacionales.

Hasta ahora, la bandera rusa ha aparecido en varios partidos del torneo, incluyendo el inaugural entre Alemania, el país anfitrión, y Escocia en Munich, así como el encuentro del domingo entre Inglaterra y Serbia en Gelsenkirchen. Sin embargo, la UEFA ha tomado esta decisión en el contexto del conflicto continuo entre Rusia y Ucrania, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.

En un comunicado, un portavoz de la UEFA declaró: “Las banderas de Rusia no estarán permitidas en los partidos de la selección nacional de Ucrania. Todas las banderas generalmente son admitidas a menos de que sean consideradas provocativas y/o discriminatorias y/o pudiesen representar un problema de seguridad”.

La normativa actual de la UEFA sobre banderas y carteles establece que están permitidos en los estadios a menos que contengan símbolos prohibidos o discriminatorios, que constituirían un delito penal en Alemania, tales como símbolos racistas, xenofóbicos, políticamente radicales o nacionalsocialistas. Aunque la bandera rusa no infringe estos criterios, la UEFA ha decidido prohibirla en los partidos de Ucrania para prevenir posibles altercados.

Cabe destacar que Rusia no participa en la Eurocopa 2024, ya que su federación ha sido suspendida de todas las competiciones de la UEFA y la FIFA desde la invasión a Ucrania. No obstante, la selección nacional rusa aún tiene permitido disputar partidos no oficiales.

Esta decisión llega después de la derrota de Ucrania por 3-0 ante Rumania en su partido del Grupo E, celebrado en Munich este lunes. Con el conflicto todavía latente, la UEFA ha optado por tomar precauciones adicionales para asegurar la tranquilidad en los eventos deportivos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:LAS 'HOSTILIDADES' QUE ENFRENTARÁN RAFA MÁRQUEZ Y EL BARCELONA B EN LA FINAL POR EL ASCENSO EN CÓRDOBA