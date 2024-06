Spaletti previo al duelo ante España: "Uno de los partidos importantes de mi carrera"

España e Italia se preparan para un enfrentamiento de alto calibre en la Eurocopa 2024, un partido que promete ser una auténtica batalla entre dos de las selecciones más históricas del continente. Ambos equipos llegan con la intención de consolidar su posición en el torneo y asegurar su avance a la siguiente ronda. Ante esto, Luciano Spaletti, estretaga del combinado italiano, aseguró que este partido será uno de los más importantes que le ha tocado dirigir.

Italia logró recuperarse de un inicio complicado contra Albania, donde encajaron un gol en el primer minuto, para conseguir una trabajada victoria, por lo que para el duelo ante España, Spaletti y compañía buscarán dar una 'nueva imágen'.

Los Azzurri tienen un historial reciente favorable contra España, habiéndolos vencido en los dos últimos torneos importantes. Primero, con una victoria por 2-0 en los Octavos de Final hace ocho años, y luego con una victoria en la tanda de penaltis en las semifinales de la Euro 2020 en Wembley. Sin embargo, Luciano no se confía y asegura que será un partido muy complicado por el nivel de la Selección Española.

"España es capaz de generar un futbol excelente y habrá momentos que tengamos que atrincherarnos para aguantar, pero tenemos que mostrar nuestra intención de jugar. Máximo respeto, pero no tenemos que pensar que somos peores. Ser agresivo significa presionarlos y cerrarlos. Intentaremos hacerlo. Hay ciertos momentos en el partido en los que necesitamos decidir qué hacer, darnos cuenta de cuándo es el momento de partir y cuándo es el momento de dejarlo", agregó.

Asimismo, el estratega italiano reconoció que al poder definir el rumbo de este Grupo, el partido ante España será uno de los más importantes que ha dirigido en su carrera.

“Mañana diré el once inicial, hoy es la conferencia. No he tenido noticias de quiénes apuntan a España, así que mañana diré la alineación. Es uno de los partidos más importantes de mi carrera en Italia, sí. He pasado por algunos juegos importantes, este está a la altura", declaró.

