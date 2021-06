Thomas Meunier: 'Ganar la Euro es más gratificante que ganar el Mundial'

Thomas Meunier, jugador de la Selección de Bélgica, comentó que ganar una Eurocopa es más importante que ganar un Mundial ya que el mejor nivel futbolístico se encuentra en Europa.

"Ganar la Euro es incluso más gratificante que ganar el Mundial, a la vista de los equipos y del nivel mostrado. Ganar la Eurocopa es como ser campeón del mundo. Los mejores equipos son europeos, los jugadores más grandes excepto Brasil, todo está en Europa", opinó para RTBF.

El jugador del Borussia Dortmund también destacó que a la Selección de Bélgica no le importa a quien enfrentarán en los Octavos de Final de la Eurocopa, y es que considera que los demás equipos "tienen cierto miedo de enfrentarse a Bélgica".

"¿A quién me quiero enfrentar en Octavos de Final? Independientemente no me importa. Miramos nuestra tabla, analizamos cosas, pero el resto de los equipos tienen cierto miedo de enfrentarse a Bélgica. No tienes que pensar a quién te enfrentarás, solo tienes que estar presente cuando estés en el campo", dijo Meunier.

