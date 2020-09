Agente de Bale: 'Real Madrid debería besar el suelo donde pise Gareth'

Luego de que Gareth Bale dejaras las filas del Real Madrid para volver al Tottenham, el agente del futbolista galés arremetió contra la institución merengue y afirmó que siempre tuvo un desempeño ejemplar.

"Por todo lo que ha logrado, el Real Madrid debería besar el suelo donde pise Gareth. He sido su agente desde que era muy pequeño y estoy muy orgulloso de él, no solo por sus logros, sino porque se ha convertido en un gran hombre. Nunca ha dicho nada malo, nunca ha hecho nada malo, su vida ha sido realmente ejemplar", dijo para 'TalkSPORT'.

El representante Jonathan Barnet añadió que en España siempre criticaron a Bale por todo, inclusive desmintió a sus detractores y dio a conocer que el galés sí habla español y que le encanta el futbol.

"No recibió el respeto que se merecía y eso fue un gran problema. Durante siete años todo el mundo ha dicho que Gareth Bale no hablaba español, ¡Gareth Bale habla español! Todo el mundo ha dicho que a Gareth Bale no le importa el futbol: a Gareth Bale le encanta el futbol. En cuanto a lo del golf, es una completa tontería. Se ha escrito mucho en la prensa británica y en la prensa española sobre Gareth Bale, y es tan inexacto que resulta criminal", mencionó.

