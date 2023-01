Alejandro Zendejas, feliz por convocatoria con Estados Unidos, y respaldado por América

Gozando de su primera convocatoria con la selección mayor de los Estados Unidos, Alejandro Zendejas aseguró estar enfocado en el partido de mañana ante Serbia y evitó responder si la decisión de jugar para el conjunto de las Barras y las Estrellas será definitiva: "por ahora disfruto este momento".

"Ahora estoy disfrutando el momento con esta oportunidad que me dieron con gente que conozco de hace muchos años. Estoy enfocado en el partido de mañana, debo de aprovechar ", declaró en conferencia de prensa.

El futbolista de las Águilas aclaró que sea la decisión que tome siente el respaldo de su familia y de su club; y argumentó que jugar para esta selección lo motiva debido a que algunos de sus compañeros ya juegan en el futbol europeo.

"Mis papas me apoyan en la decisión que tome, el equipo que esta en esta Selección son compañeros que muchos ya están en Europa y eso me motiva mucho más; estoy feliz de estar con ellos disfrutando del momento", comentó el atacante azulcrema.

"Estoy agradecido con Club América que me dejó venir, me sentí a gusto desde el primer día, me dieron una buena bienvenida", sentenció Alejandro Zendejas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - BRANDON VÁZQUEZ SOBRE ALEJANDRO ZENDEJAS: 'ES UN SÚPER JUGADOR'