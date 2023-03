Aleksander Ceferin reventó a los clubes de la Superliga: "Vayanse al infierno"

Estamos cerca de que se cumplan dos años de la creación de la Superliga, el proyecto de Florentino Pérez por suplantar la UEFA Champions League, a casi 24 meses de distancia Aleksander Ceferín, Presidente de la UEFA, recordó como fue la persuasión a los equipos de la Premier League.

Ceferin comentó en Overlap, programa de entrevistas de Gary Neville como fue el acercamiento con los clubes de la Premier League, incluso contó las palabras que les dijo a un par de dueños de la liga Inglesa.

"Había dos propietarios muy involucrados. Tuve una llamada telefónica de uno de los clubes ingleses, no diré cuál. Me alteré un poco y les dije: 'Váyanse al infierno, desde mañana son mis enemigos, no quiero hablarles más'. Fue muy difícil", comentó.

Así mismo, el mandamás del futbol europeo, confesó que tenía un par de equipos infiltrados en el proyecto, los cuales le advirtieron a tiempo y pudo actuar de inmediato.

"Dos clubes dudaban mucho en Inglaterra. Estaban vacilantes. Me dijeron que querían seguir siendo amigos de la UEFA: 'Seremos amigos tuyos desde adentro", finalizó.

