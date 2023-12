Putellas revive el tema Rubiales y Hermoso

El futbol femenil viene en constante ascenso desde hace varios años y esa es una gran noticia, lamentablemente, este año se vivieron algunos suceso que ya no deberían de estar pasado y que afectan la integridad no solo del futbol, sino también de las jugadoras, tal fue el caso que le dio la vuelta al mundo entre el entre Luis Rubiales, quien en ese entonces era presidente de la Federación Española de Futbol y Jennifer Hermoso, que a día de hoy continua siendo jugadora del Pachuca a la espera de definir su futuro.

La protagonista que sufrió de este lamentable hecho, Jennifer Hermoso, tiene bastante tiempo en el que no toca más el tema sobre el beso que Rubiales le dio sin su consentimiento, pero su compañera de vestidor y una de las personas más cercanas en su vida personal, Alexia Putellas, ha vuelto a abrir el tema y el debate que se generó en torno a todo esto, pues concedió una entrevista para Harper’s Baazar, medio europeo, en donde señaló situaciones que ha vivido estos últimos meses.

“He aprendido mucho de lo sucedido con Jennifer Hermoso. He tenido momentos de orgullo y de tristeza, porque no encuentro normal que haya habido filtraciones y no se garantice cierta privacidad. También he sentido mucho orgullo. Sobre todo, por los debates que se han generado. La magnitud del tema ha sido la que tenía que ser. Lo que pasó no es algo aislado del fútbol femenino"

Algo que también resalto la dos veces ganadora del Balón de Oro, es la importancia del campeonato mundial que ganaron con España, pues debido a toda la polémica que se generó, algunos medios y en las redes sociales se demerito el logro hecho por la generación dorada de jugadoras españolas: “Nuestro título no va a perder importancia por ello. Vamos a ser Campeonas del Mundo, como mínimo, 4 años más. Y eso no nos lo quita nadie"

Actualmente Luis Rubiales se encuentra suspendido por la propia FIFA y no puede ejercer ningún tipo de puesto que esté relacionado con la actividad del fútbol profesional y aunque en un inicio se hablaba que podrían ser 15 años de castigo, terminaron siendo solamente tres, se ve complicado que 'Rubi' como algunos lo llaman dentro del fútbol español, pueda tener una nueva oportunidad de estar en el medio.