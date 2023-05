Real Madrid sigue con su pésima temporada en LaLiga y perdió ante el Valencia. A pesar de la derrota, los reflectores se los llevó el extremo brasileño Vinicuis Junior. Tal y como ha sido a lo largo de la temporada de Liga, el jugador merengue decidió pelearse con la afición rival.

El delantero brasileño se ha ganado una mala reputación en la liga española este año pues en más de un estadio rival ha decidido pelearse no sólo con los jugadores rivales, sino que también con los aficionados. Esta vez llegó a su peor momento.

Vinicius tuvo un altercado con los jugadores rivales por lo que fue expulsado del encuentro ante el Valencia. En su salida del terreno de juego decidió seguir su pelea con la afición rival, lo cual, de acuerdo con su entrenador, Carlo Ancelotti es justificado.

“He hablado con él durante el partido porque el ambiente era muy caliente y muy malo. Le he preguntado si quería seguir. No quería quitarlo porque el ambiente es racista. Nunca me ha pasado. Así no. Es inaceptable LaLiga española tiene un problema que no es Vinicius. Él es la víctima. ¿Qué hay que hacer? No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiéramos ganado", expresó el entrenador italiano.

Ancelotti continuó defendiendo a su jugador, a pesar de que el delantero fue quien recibió la tarjeta roja en el encuentro.

“Es demasiado grave. Insultan todo el tiempo a Vinicius y luego le sacan roja. Estoy muy triste. Es una Liga con grandes equipos, pero esto tenemos que quitarlo. Estamos en el 2023. La única manera es parar el partido. Es verdad que hay un protocolo, pero hay que irse a casa” finalizó Ancelotti.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VALENCIA-REAL MADRID: LOS BLANCOS CAYERON EN MESTALLA EN MEDIO DE LOS INSULTOS RACISTAS A VINÍCIUS