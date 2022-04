Ancelotti sobre el final de temporada: ‘Estamos cerca, pero quedan partidos importantes’

La corona tiene dueño. Real Madrid avanza sin aspavientos hacia el podio: el título 35 está en sus manos y solo una verdadera catástrofe podría impedirlo. La gira por el campeonato comenzará en El Sadar ante el Osasuna, después se medirán al Espanyol y será en el derbi ante el Atlético de Madrid donde podrían confirmarlo.

“El mensaje es el mismo de todos los partidos: estamos cerca de ganar LaLiga, pero todavía quedan partidos importantes. Será un partido difícil ante Osasuna y trataremos de prepararlo para acercarnos al título”, señaló Ancelotti.

En puerta quedan 18 unidades, ya son 15 las que tiene de diferencia respecto al Barcelona, que tiene un duelo pendiente. Sin embargo, de sumar siete puntos, los Blancos asegurarán el campeonato. En este sentido, será el Wanda Metropolitano, el escenario idóneo para hacerse del título.

“La cuenta que hacemos es bastante simple: hacer tres puntos contra Osasuna y después tres puntos contra el Espanyol. No necesito ser matemático para saberlo; no soy matemático, me gusta más la historia”, apuntó.

Madrid va por el doblete. Para alcanzar LaLiga solo resta un estirón final, mientras que, para la Champions League, al cuadro merengue le espera una intensa batalla en Semifinales, ante el Manchester City de Pep Guardiola.

En cuanto a Ancelotti, el panorama le ilusiona pues está muy cerca de convertirse en el primer entrenador en ganar el torneo local en las cinco ligas más importantes del mundo. Mientras que, de ganar la Champions, colocaría su nombre en la historia como el primero en conseguirlo en cuatro ocasiones.

“Ganar es complicado, cuesta mucho. He tenido suerte de entrenar grandes clubes, que te dan la oportunidad de ganar títulos. Hay entrenadores que hacen un trabajo fantástico evitando el descenso, que es casi como ganar un título”, sentenció.

