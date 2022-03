Ancelotti sobre la remontada ante PSG: ‘En el Real Madrid no hay euforia’

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, defendió que la remontada europea ante el Paris Saint-Germain no ha instalado la euforia en la plantilla ni en el club, y tras elogiar lo vivido en el Santiago Bernabéu, recordó que solo era un partido de Octavos de Final de la Champions League.

“En el equipo y en el club no hay euforia. Hemos ganados, seguimos compitiendo en la Champions, pero mañana es otro partido y otra competición. Estamos todos focalizados en el partido. El Real Madrid está acostumbrado a mirar hacia adelante, es la historia de este club. Hemos ganado un partido que nos deja contentos, pero era solo los Octavos de la Champions”, manifestó en rueda de prensa.

Para el técnico madridista la remontada europea tuvo importancia por el sentimiento de orgullo generado en sus aficionados. “Ha significado mucho, más que en lo deportivo en lo ambiental y emocional. Hemos visto las emociones, el equipo lo supo dar a la afición que empujaron”.

“A nivel emocional ha sido muy bonito y muy importante. Sabemos que en el Bernabéu tenemos un ambiente que en partidos importantes nos va a ayudar. Estoy muy contento por ver la felicidad de todos los madridistas”, añadió.

La eliminatoria ante el PSG no piensa Carletto que haya reforzado su imagen como entrenador del Real Madrid. “Este partido significa que todos juntos hemos llevado al Real Madrid a Cuartos de Final de la Champions. No necesito refuerzos. La ilusión de entrenar a este equipo es tan grande que si te critican no pasa nada. Es justa. En enero pasamos momentos que no eran buenos, pero seguimos y ojalá podamos ganar algo esta temporada”.

Ancelotti no apuntó a un solo líder en el terreno de juego contento de tener varios en el equipo. “La suerte que tiene esta plantilla es que no hay solo líder, también son jugadores importantes los que juegan menos. De los habitualmente juegan Karim, Luka, Kroos, Courtois, Marcelo. El equipo está lleno de líderes y es una suerte para un entrenador".

Centrado ya en la visita al Mallorca, Carlo celebró tener a todos los jugadores disponibles y sentir que todos tienen opciones de jugar, aunque reconoció que no rotará porque no ve desgaste tras el partido ante el PSG. “No veo a ningún jugador cansado, puede ser que haga cambios por el partido que plateamos, pero no por cansancio”.

“Tenemos en cuenta que el Mallorca lucha por sus objetivos y va a dar lo máximo. Los partidos de Liga están diciendo esto, hay mucho equilibrio porque faltan pocas jornadas y todo el mundo va a dar lo máximo”, agregó.



“Es verdad que el partido del miércoles ha dejado una imagen muy buena del Real Madrid, pero creo que no necesita este tipo de partidos. Por él habla su historia y su tradición. Fue un partido muy bonito, pero no necesita este tipo de partidos por si imagen. Ya la tiene”, añadió descartando que una noche mágica pueda convencer a jugadores como Haaland o Mbappé a firmar por el club Blanco.

Esquivó el técnico del Real Madrid cualquier cuestión sobre el francés Kylian Mbappé y los aplausos que recibió de la afición madridista. “A los aficionados del futbol les gusta ver jugadores con calidad, son buenos ejemplos para otros”, sentenció.

Respecto a la plantilla de la próxima temporada reconoció Ancelotti que está en la misma línea que el club con los jugadores que acaban contrato y no serán renovados.

“Estamos al ciento por cien de acuerdo. Las decisiones que va a tomar el club próximamente son las que yo también estoy de acuerdo al cien por cien”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOFIS LÓPEZ: SAN JOSÉ EARTHQUAKES CAYÓ ANTE PHILADELPHIA UNION Y SIGUE SIN GANAR