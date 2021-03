Andrea Pirlo: 'Cristiano habla en el campo'

Andrea Pirlo, técnico de la Juventus, aseguró este domingo que no importa lo que el portugués Cristiano Ronaldo hace "fuera del campo, sino lo que hace dentro", al referirse al triplete anotado por CR7 al Cagliari y al hecho de que rechazó hablar tras el encuentro.

"Estaba enfadado, como todo el equipo, no pasar de ronda (en Liga de Campeones contra el Oporto) nos entristeció. No habló porque ya habló en el campo. No es importante lo que hace fuera, sino lo que hace dentro", dijo Pirlo al acabar el partido que su equipo ganó por 3-1 al Cagliari, en declaraciones a Sky Sport.

Cristiano Ronaldo aplastó al Cagliari con tres goles en media hora, tras vivir días de profundas críticas por la eliminación en los Octavos de Final de la Liga de Campeones contra el Porto.

Al acabar el duelo, el luso se negó a realizar declaraciones. "No, io non parlo" (No, yo no hablo), dijo en italiano Cristiano.

