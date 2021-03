Angelo Pagotto, el portero que dejó en la banca a Buffon y que terminó vendiendo pizzas

Angelo Pagotto llegó a ser considerado una promesa luego de que atajó los penaltis de Iván De la Peña y de Raúl González en el la Final del Campeonato de Europa Sub-21 de 1996 entre Italia y España.

En ese entonces, la Nazionale era dirigida por Cesare Maldini y el portero suplente era nada más y nada menos que el histórico Gianluigi Buffon.

“Él era unos años más joven, me preferían. Nosotros éramos los predestinados, los porteros más fuertes del momento", mencionó en entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Esta es la historia de uno de los miles de jugadores que se dejaron llevar por la fama y por el dinero, pues realizó muchas fiestas y cayó en los excesos.

“Había días en los que no podía levantarme de la cama alternando con noches en la discoteca. Había comenzado una vida salvaje”, contó.

Angelo Pagotto comenzó su carrera con el Pistoiese y con el Sampdoria; posteriormente, rechazó una oferta de la Juventus y prefirió fichar con el Milan, aunque no tuvo la regularidad deseada, ya que fue el suplente de Sebastiano Rossi.

En 1999 defendía el arco del Perugia, pero recibió un castigo de dos años, por haber dado positivo en una prueba antidoping. Él negó haberse drogado: "En esos años todavía se podía esquivar una prueba y si hubiera tenido mala conciencia probablemente lo habría hecho”, explicó.

Al estar alejado de las canchas, entró en depresión y tuvo que recibir ayuda profesional: “Cuando me di cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, me miré al espejo y me puse en tratamiento”, señaló.

Tras cumplir su sanción, jugó en equipos como Triestina, Torino y Grosseto; sin embargo, en 2007 tuvo un nuevo problema de dopaje, esta vez lo castigaron por ocho años y mejor decidió retirarse con el Crotone.

Angelo Pagotto se fue a Alemania y durante varios años estuvo trabajando en una pizzería, hace no mucho tiempo, regresó a Italia y ahora trabaja como entrenador de porteros del Avellino de la Serie C.

