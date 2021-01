Antonio Conte sobre posible salida de Alexis: 'Sánchez es jugador del Inter de Milán'

Antonio Conte, director técnico del Inter de Milán, salió a hablar con respecto al supuesto intercambio que trabaja el equipo negriazul con la Roma en los que se verían involucrados Edin Dzeko y Alexis Sánchez.

"Sánchez es jugador de Inter, debe estar concentrado y disponible para el equipo", mencionó Conte en conferencia de prensa previo a la siguiente jornada de la Serie A.

Cuando Antonio Conte volvió a ser cuestionado sobre el intercambio dejó en claro que él no solicitó nada. "No pedí nada. Siempre he dicho que estos serán los jugadores definitivos hasta el final de la temporada", concluyó el estratega italiano.

Alexis Sánchez ha sido duramente criticado por la prensa italiana tras un par de actuaciones regulares y un penal fallado ante la Sampdoria que pudo haber significado la victoria del Inter de Milán.