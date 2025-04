Antonio Valencia sobre su no llegada al Real Madrid: “Mi familia tomó la decisión”

Uno de los mayores mitos del futbol ecuatoriano es Antonio Valencia. El exjugador sudamericano, logró ser un referente, no solo de su país, sino de uno de los equipos más grandes del viejo continente, Manchester United.

Valencia, llegó a los Red Devils procedente del Wigan, en el año 2010. El jugador ecuatoriano, jugó una gran parte de su carrera en el Teatro de los Sueños, donde sus grandes actuaciones, llamaron la atención del Real Madrid, equipo que buscó fichar al ‘Toño’.

“Tuve la oportunidad de fichar por el Real Madrid, de hecho, tuve una reunión con un directivo del club. Me encantaba la idea, pero yo siempre he pensado en mi familia y mi familia tomó la decisión. Me dijeron que estaban contentos en Manchester, que estaban felices, entonces decidimos quedarnos”, comentó Valencia en entrevista con Marca.

De igual forma, el ahora entrenador, comentó que su llegada a los Red Devils, fue complicada, pues llegó un año después que Cristiano Ronaldo. “Él se iba, se marchaba su ídolo y la gente se quedó triste. Llegué yo, que venía de Wigan y fue duro para mí porque la gente no aceptaba eso. Pensaban que yo iba a reemplazar a Cristiano, pero no, yo iba a hacer mi trabajo.”

Sir Alex Ferguson, un padre para el ecuatoriano

La gran mayoría de jugadores o exjugadores del Manchester United, hablan de Sir Alex Ferguson de gran manera. El extécnico escocés, es considerado un padre para muchos de sus pupilos; uno de ellos fue el mismo Antonio Valencia.

“Es un papá, es un papá, pero también cuando tiene que ser duro contigo, lo es. Es un tipo muy ganador, cada vez que íbamos a la cancha era con la mentalidad de ganar. Era un tipo muy ganador y me quedo con eso de Ferguson”, agregó Valencia.

