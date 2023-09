Antony, separado del Manchester United por denuncias de supuesta violencia física contra su exnovia

Antony, jugador brasileño del Manchester United, se encuentra en medio de una controversia que ha llevado a su suspensión indefinida por parte del club. Las acusaciones de violencia física en su contra han generado una tormenta mediática y han obligado al equipo de la Premier League a tomar medidas decisivas.

El Manchester United, a través de un comunicado de prensa, finalmente rompió su silencio sobre este delicado asunto y condenó enérgicamente cualquier forma de violencia y abuso.

"Manchester United reconoce las acusaciones formuladas contra Antony. Los jugadores que no hayan participado en partidos internacionales deberán volver a entrenar el lunes. Sin embargo, se ha acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones".

La declaración del club también subrayó su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en este caso, así como el impacto que las acusaciones de abuso pueden tener en las víctimas. El Manchester United se ha unido a la voz global que condena cualquier forma de violencia y abuso en el deporte y en la sociedad en general.

Por su parte, Antony decidió romper su silencio y concedió una entrevista exclusiva a SBT para dar su versión de los eventos. En sus declaraciones, el volante sudamericano expresó su consternación ante las acusaciones en su contra.

"Claro que mi carrera no se ha acabado. Son tiempos difíciles. Mi mamá siempre me dice que los árboles que dan frutos son los que la gente siempre quiere apedrear. Yo soy alguien que salió de la nada, tuve muchas dificultades y estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, que es que me acusen de algo que no he hecho".

Antony también compartió sus sentimientos sobre la difícil situación que está atravesando: "No es fácil, no es fácil estar crucificado y con la boca cerrada, ¿no crees que me hubiera gustado decir algo antes y defenderme? ¿mostrarle a la gente quién soy realmente? Me hubiera gustado eso".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NUEVO CAMPEÓN! STRICKLAND DA LA SORPRESA Y SE CORONA EN PESO MEDIANO DE UFC