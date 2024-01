Árbitros de la Supercopa de España 'explotan' sobre el caso Negreira: 'No somos corruptos'

El silbante principal de a Final de la Supercopa de España, Juan Martínez Munuera, y quien será el responsable del VAR, César Soto Grado, se notaron fastidiados por el caso Negreira y señalaron la honestidad del gremio arbitral durante una conferencia de prensa.

Los dos árbitros hablaron en la sala de prensa del Al-Awwal Park de Riad, el escenario de la Final, para responder preguntas de su papel en el Clásico, pero los pagos millonarios que FC Barcelona hizo, entre 2001 y 2018, al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, opacaron su conferencia.

"Me hierve la sangre. Estoy cansado del caso Negreira. Por el hecho de que en una empresa haya una persona corrupta, no todos los demás son corruptos. Negreira es un personaje que se aprovechó de su posición, la persona que más daño le ha hecho al arbitraje en toda su historia. Los demás no somos corruptos", comentó César Soto.

Por otra parte, Juan Martínez fue más calmo a la hora de responderle a los medios sobre los cuestionamientos del caso.

"Para mí, que salga mañana la sentencia, y al día siguiente respondo a todo lo que quieran. Yo no he hecho nada ilegal en mi vida", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUARDIOLA ESPERA RECUPERAR A HAALAND A FINALES DE ENERO