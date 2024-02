Así se jugarán los Cuartos de Final de la FA Cup

Este miércoles terminó la quinta ronda de la FA Cup, competición que dejó a los ocho mejores equipos del futbol inglés en los cuartos de Final de la competición más añeja en la historia del futbol a nivel de clubes.

Luego de que Manchester United, Liverpool, Chelsea y Wolverhampton tuvieran sus encuentros hoy, los equipos ya están completos para la siguiente fase de la FA Cup, misma que tendrá como platillo principal, el encuentro entre el United y Liverpool.

Los encuentros de los Cuartos enfrentarán al Manchester City vs Newcastle United, Wolverhampton vs Coventry City, Chelsea vs Leicester City y el Manchester United vs Liverpool, encuentros que son a un solo encuentro y que, en caso de terminar en empate, se jugará un 'replay' hasta que haya un ganador.

Los cuatro partidos se jugarán el próximo 16 de marzo, esto antes de que las semifinales del torneo se jueguen en Wembley a partir del 20 de abril y la Final se jugará el próximo 25 de mayo en el mítico estadio inglés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FLUMINENSE VS LDU DE QUITO: ¿DÓNDE Y CUÁNDO VER EN VIVO LA RECOPA SUDAMERICANA?