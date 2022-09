Atlético de Madrid: Jan Oblak, en duda para enfrentar al Bayer Leverkusen en Champions

En el Atlético de Madrid no todas son buenas noticias luego de la goleada ante el Celta. Y es que los Colchoneros pueden perder a un elemento importante para la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Champions League ante el Bayer Leverkusen.

Y es que Jan Oblak está en duda para afrontar el duelo ante el conjunto alemán por una lesión en el muslo, así lo explicó el Cholo Simeone en conferencia de prensa, donde dio a conocer el porqué arrancó como titular Ivo Gbric.

"Oblak a la mañana decidió que no estaba para este partido (ante el Celta), que dejaba su lugar a su compañero. Me parece una buena decisión. Es un lugar difícil para el equipo y hay que estar de la mejor manera disponible y entendía que hoy no estaba en condiciones. Esperemos que esto mejore el martes y lo veremos en estos días", mencionó.

Sin embargo, esta no sería la única baja que tendría el cuadro Colchonero ante el Bayer Leverkusen, pues de acuerdo con Marca, José María Giménez tampoco estaría disponible para este encuentro por problemas lumbares que sufrio en el encuentro ante el Porto.

