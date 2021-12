Balón de Oro: France Football no descarta darle su galardón a Lewandowski

El que Lionel Messi haya obtenido su séptimo Balón de Oro el pasado lunes 29 de noviembre, generó mucha sorpresa en diversas personas; algunos expertos esperaban que Robert Lewandowski fuera el ganador del galardón.

Tras haber sido elegido como el mejor jugador del mundo de 2021, Messi en su discurso externó que le deberían otorgar el premio de 2020 al jugador del Bayern Munich.

Ahora fue Pascal Ferré, editor jefe de France Football y responsable de la premiación, que durante una entrevista en Watson dio su postura.

"Lo que dijo Messi fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos.

"No podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo", comentó.

Pascal habló sobre el sistema de elección para el ganador del ya mencionado galardón.

"El Balón de Oro se basa en un sistema democrático. Hay 170 miembros del jurado y han decidido votar por Messi", mencionó.

Ferré declaró que su voto había ido para Lewandowski.

"No puse a Messi primero. Elegí a Lewandowski, pero creo que Messi también se merece el Balón de Oro", añadió.

