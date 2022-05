Barcelona: Ansu Fati aseguró que quiere jugar toda su vida en el conjunto blaugrana

A pesar de que en los últimos días se ha rumorado que Ansu Fati estaría en la lista de deseos del París Saint-Germain, el propio futbolista dejó claro que tiene la intención de jugar toda su vida en el Barcelona.

"¿Interés en ficharme el PSG? La verdad que no lo sé. Son cosas que llevan mi agente y mis padres. Desde el principio de todo yo le dije a mi agente y a mi padre cuál era mi objetivo, que era quedarme en el club. En mi cabeza lo tengo claro, sí, ojalá pueda hacer toda mi carrera aquí", declaró en entrevista a Canal+.

Asimismo, el jugador blaugrana recordó el momento en el que le ofrecieron portar en su playera el número 10, mismo que le correspondía a Lionel Messi.

"Yo tenía el 17. El club me llamó y me dijo la propuesta que tenían, que querían darme ese número. El club me dijo que los capitanes lo aceptaron y para mí es un honor.

“Si estás en el Barça tienes que estar preparado para todo. Leo ha dado mucho al Barça y verlo en otro club, siendo culé, a nadie le gusta. Ojalá le vaya todo bien", añadió.

Por su parte, Ansu Fati habló de las lesiones, las cuales lo han marginado de las canchas, asegurando han sido un calvario, sin embargo, reconoció que hay situaciones 'peores'.

"Ha sido difícil porque para un jugador son lo peor. Pero hay situaciones mucho peores: tener un padre enfermo o tener mala salud. Esto se puede curar y por mala suerte ya lo viví con 13 años.

"Me partí la tibia y el peroné, era pequeño y pensé que no volvía a jugar más. Piensas que ya se ha acabado, todo se va. Tuve otra lesión en la tibia y al final de todo se aprende. Tener paciencia es lo fundamental", comentó.

De igual manera, el internacional de 19 años mencionó a algunos de los futbolistas que tiene de referencia. "Drogba lo hacía muy bien con el cuerpo. Cristiano es muy profesional todo. Leo que es increíble y Neymar que hace fantasía en el campo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN ARGENTINA: DIBU MARTÍNEZ DESCARTÓ TENER QUE OPERARSE LA RODILLA PREVIO A QATAR 2022.