Barcelona: Exdirectivo reveló una tensa conversación entre Messi y el Tata Martino

Andoni Zubizarreta, exdirector deportivo del Barcelona, reveló que Gerardo Martino, exentrenador culé, vivió con temor sus días en el Barça, ya que sabía del poder que tenía Lionel Messi en el equipo.

“El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: ‘Ya sé que si usted llama al Presidente me echa, pero no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé’", contó Zubizarreta para El País.

El actual técnico de la Selección Mexicana dirigió a los blaugrana en la temporada 2013/14, y tras solo ganar un título, dejó su cargo.

Con La Pulga, Martino ha coincidido en el Barcelona así como en la Selección Argentina, por lo que conoce perfectamente al '10'.

