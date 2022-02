Barcelona: Nicolás Tagliafico, decepcionado con el Ajax al no poder fichar como culé

Nicolás Tagliafico, jugador argentino y del Ajax, confesó en una entrevista para el diario español AS lo decepcionado que está con el club neerlandés, por no recibir la ayuda necesaria para fichar con el Barcelona.

“Me decepciona porque tengo la sensación de que me perjudicó mi profesionalidad” comentó Tagliafico en la entrevista con AS.

El Barcelona mostró interés por el lateral izquierdo durante el mercado invernal. Los Cúles se reforzaron tras la mala temporada que están viviendo. El cuadro blaugrana busca piezas para incorporar en las posiciones donde más afectados se encuentran, y el lateral argetino estuvo dentro de las opciones para reforzar el plantel tanto en defensa como en el mediocampo.

La compra de Tagliafico se cayó después de que el Ajax no facilitará la salida del argentino, cuando la solicitó. Además Xavi Hernández priorizó la delantera con la baja de Ansu Fati y la situación de Dembelé.

“Me llega una oportunidad irrechazable y no me dejan, noto que me decepcionan, entiendo que las situaciones no eran fáciles, que estamos en enero, pero al final nos termina perjudicando a los dos, tanto a mí porque no puedo lograr lo que yo quiero y al club, porque me retiene” agregó el argentino en la entevista con el diario AS

Nicolás Tagliafico, tiene contrato hasta 2023 con el conjunto de Amsterdam, sin embargo, tras los recientes sucesos todo indica que el jugador pedirá su salida al final de la temporada, en busca de firmar para el equipo catalán.

