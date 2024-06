Barcelona no puede cumplir pretensiones de Manchester City por Cancelo

En medio de la renovación con la salida de Xavi y Hansi Flick, Barcelona se ha topado con su primer obstáculo. Joao Cancelo termina su préstamo el próximo 30 de junio y tendrá que regresar a Manchester City, a menos que haya un acuerdo entre clubes.

Hernández quería mantener en el plantel al portugués, decisión respaldada por Deco y ante la cual Flick no se opone. No obstante, por ahora el panorama no es prometedor para la entidad blaugrana, que tendrán que convencer a los ingleses.

Barcelona no alcanza las pretensiones de Manchester City

De acuerdo con el diario inglés, los dos clubes ya comenzaron conversaciones para que Cancelo se mantenga en el equipo y por ahora no están encaminadas de manera favorable para los culés. El medio mencionado aseguró que los actuales campeones de la Premier League es de 25 millones de libras esterlinas (cerca de 30 millones de euros).

Dicho monto es una cifra que por ahora el Barça no puede alcanzar; por otra parte, los Citizens estían dispuestos a ampliar la cesión del lateral un curso más, pero con opción de compra obligatoria por esa cantidad. "Es jugador nuestro y, si no llega a un acuerdo, tendrá que volver en la pretemporada", fuero las palabras de Pep Guardiola cuando se le cuestionó al respecto.

"Nos sentaremos los dos clubes. Si él quiere quedarse en Barcelona, y los clubes se ponen de acuerdo, se volverá a hacer", indicó el técnico catalán, que tiene la disposición de que Cancelo haga la gira en Estados Unidos con el resto del equipo.

Joao Cancelo está dispuesto a bajarse el salario

Por otra parte, el diario Marca señaló que el polivalente defensa desea seguir con el club culé, razón por la cual estaría dispuesto a rebajarse el sueldo 180.000 libras esterlinas, alrededor de 213.000 euros, a la semana. Pero a pesar de eso, parece que la decisión no está en sus manos.

Será cuestión de que las directivas lleguen a un acuerdo, de lo contrario tendrá que regresas al club inglés, con el cual su contrato concluye en junio de 2027. De volver, se sumaría a la gira en Estados Unidos que tendrán los Citizens y en la cual, curiosamente, enfrentarán a Barcelona el 31 de julio.

