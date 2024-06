Sergio 'Kun' Agüero adelanta que regresará al mundo del futbol en un futuro cercano

De cara a la presentación de la Selección de Argentina en la Copa América 2024, el exseleccionado Sergio 'Kun' Agüero se llevó los reflectores al hablar sobre su futuro y su posible regreso al mundo del futbol profesional.

En su momento, coqueteó con la posibilidad de jugar nuevamente con la camiseta de Independiente. Sin embargo, a sus 36 años, por ahora ha disputado solo una serie de torneos amateurs de streamers en Estados Unidos. Y aunque el deseo se mantiene presente, tiene otros planes en mente.

¿Qué planea 'Kun' Agüero a futuro?

"La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de futbol, como dueño", confesó Agüero durante una transmisión en su canal de streaming, y aunque no dio más detalles de qué equipo, aclaró un poco el plan que tiene.

"No voy a decir qué club, pero creo que está en camino eso. Me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar y armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien", compartió, en una declaración que sorprendió a sus seguidores.

Las especulaciones no faltaron y hay aficionados que sueñan ver a Agüero con Independiente, ya sea en la cancha o en un rol de dirigencia. Probablemente en próximas semanas el exjugador dé más detalles al respecto y acabe con la incógnita.

¿Desde cuándo no juega 'Kun' Agüero?

Fue el 15 de diciembre de 2021, pocos meses después de su fichaje con Barcelona, que el argentino anunció su retiro del futbol por problemas cardiacos. “Es un momento muy duro", fueron las palabras del atacante en una conferencia de prensa en el Camp Nou.

A inicios de este mes, volvió a jugar futbol en un torneo amateur de Futbol 7, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y participó en el equipo que portó los colores de Manchester City, club con el que Agüero fue campeón de Premier League en cinco ocasiones.

