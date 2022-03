Barcelona: Salah, el elegido en caso de no fichar a Haaland; informó prensa española

Joan Laporta ha declarado en múltiples ocasiones que ya se encuentran planeando la siguiente temporada pese a que aún quedan varios meses de la presente campaña. Por ello, la directiva blaugrana ha comenzado a preguntar por varios futbolistas ofensivos para reforzar el ataque del equipo.

Durante los últimos días se dio a conocer que Xavi se reunió con Erling Haaland para presentarle el proyecto del equipo, sin embargo, en el club catalán son conscientes de que no será tan fácil convencerlo. Ante esta situación, han decidido tener un plan B.

De acuerdo con el diario AS, la directiva culé intentará fichar a Mohamed Salah, quien ha rechazado las últimas ofertas de renovación del Liverpool, todo esto en caso de que el noruego decida jugar para otro equipo europeo.

El mismo medio dio a conocer que el jugador y su entorno no ven con malos ojos jugar en otra liga, llegando incluso a convertirse en la estrella ofensiva del equipo dirigido por Xavi. No obstante, no ha sido el único que ha sido el único nombre que han puesto sobre la mesa pues Lewandowski y Lukaku son otras alternativas, siendo este último el más accesible de fichar debido a la situación que viven los Blues.

Barcelona buscará continuar con su buena racha en LaLiga cuando visite al Real Madrid en la Jornada 29 del campeonato español. Ambos equipos llegan con cuatro victorias al hilo, aunque los culés no pierde desde hace ya varios partidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG: KYLIAN MBAPPÉ DEDICÓ MENSAJE A SUS SEGUIDORES TRAS LA TENSIÓN EN PARÍS