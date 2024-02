Barcelona: Xavi, en riesgo de no terminar la temporada sino elimina al Napoli en Champions

Barcelona volvió a dar un tropezón el pasado fin de semana después de haber rescatado el empate en los últimos minutos ante el Granada, uno de los peores equipos en la presente temporada en LaLiga, por lo que Xavi nuevamente está en la mira.

Por ello, y a pesar de que el entrenador anunció que no continuará la próxima campaña al mando del equipo, podría quedar fuera de manera anticipada si no logra superar la siguiente gran prueba en la Champions League, esto de acuerdo con información publicada por AS.

Con el empate ante Granada y la victoria del Real Madrid, la esperanza de los culés de seguir en la pelea por la LaLiga se vino abajo, dejando como la única posibilidad de ganar un título a la competencia continental.

Por esta razón, el reporte detalla que la eliminatoria ante Napoli en los Octavos de Final será un ultimátum para Xavi, quien podría ver adelantado el fin de su ciclo como técnico blaugrana.

El plan de emergencia en caso de que esto suceda consiste en dejar a Rafa Márquez a cargo del equipo por lo que resta de la temporada y buscar un nuevo timonel en verano.

