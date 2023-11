¿Brasil? Mourinho manda consejo a Ancelotti: "Sólo un loco se va del Madrid"

Mucho se ha hablado del futuro de Carlo Ancelotti, vinculado con la selección de Brasil para tomar las riendas en el verano de 2024, cuando concluya su contrato con el Real Madrid, por lo que José Mourinho, extécnico de los Merengues, aconsejó al italiano no repetir el error que él cometió.

"¿Brasil? Sólo un loco se va del Madrid cuando el Madrid lo quiere. Y ese he sido yo, el único. Después de tres años el presidente y José Ángel Sánchez querían tanto que siguiera, pero fui yo quien decidió, un loco. Seguro que al mínimo gesto de Florentino, Carlo se queda. Es perfecto para el Madrid y el Madrid es perfecto para él", expresó Mourinho en entrevista con RAI.

Además, The Special One no ocultó su amor por los colores del Madrid y reiteró que desea ver a ‘Carletto’ en el banquillo merengue.

"Cuando tienes un súper entrenador, para qué vas a buscar a otro. Conociendo a Florentino, y lo conozco muy bien, es un hombre súper inteligente y si leen la prensa parece muy claro. Yo, como madridista, con el corazón blanco y como ‘ancelottista’, espero que la temporada vaya fantástica y que la temporada próxima Carlo esté allí porque es el entrenador perfecto para el Madrid”, afirmó el portugués.

Por último, José Mourinho afirmó que es feliz en la Roma, club en el que encara su tercera temporada. "Siempre siento las ganas y la responsabilidad profesional, un orgullo, pero aquí hay algo más. Estas personas hacen que tengas una temperatura diferente en la piel. Amo a esta gente y no tengo ningún problema en decir que la Roma es muy especial para mí".

