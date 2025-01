Carlo Ancelotti descarta salida de Real Madrid: 'Me siento respaldado'

No piensa en su salida. Carlo Ancelotti habló este sábado de cara a su partido de Liga ante Las Palmas donde aseguró que, a pesar de los resultados negativos, tanto ante Barcelona como en Champions League, se siente seguro en su puesto.

Ancelotti llegó al Real Madrid por segunda ocasión en su carrera en el 2021. Desde entonces ha dirigido 201 partidos y ganado 10 títulos, incluyendo dos Champions League y dos LaLiga. Sin embargo, tras la derrota ante Barcelona en la Supercopa, se empezó a cuestionar si debía continuar en el banquillo.

Ha tenido gran éxito | AP

El entrenador italiano admitió haber tenido una reunido con el director general del club José Ángel Sánchez, y aseguró que a pesar de los resultados en contra el club sigue confiando en su trabajo: “Me siento respaldado desde que llegué y sentiré ese respaldo hasta el último día. No me molesta que me cuestionen, es parte de mi trabajo”, confesó en conferencia de prensa.

Cabe destacar que, esta temporada Ancelotti y el equipo merengue han perdido dos de dos partidos ante Barcelona por marcador de 4-0 y 5-2. Además, en Champions marchan en el puesto 20 con sólo 9 puntos de 18 posibles.

No piensa en su salida | AP

Asimismo, el entrenador aceptó las críticas de la afición tras los malos resultados y confesó que deben mejorar y volver al nivel que los ha hecho competir por títulos en los últimos años.

“Los pitos son aceptables, justos. Siempre hay que mejorar, aprender… cuando piensas que lo sabes todo es cuando empiezas a bajar tu nivel. No es mi caso, porque me gusta mejorar y aprender de las cosas nuevas. La derrota ante el Barcelona es mi responsabilidad, pero no creo que la gente se haya olvidado de lo que hemos hecho. Este equipo está vivo y seguirá peleando”.

Aceptó que deben mejorar | AP

