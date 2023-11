Carlo Ancelotti le responde a Piqué: "La 14° se recordará de por vida"

Gerard Piqué recientemente criticó la última UEFA Champions League que consiguió el Real Madrid, por lo que Carlo Ancelotti, estratega del equipo merengue, le mandó un dardo al exjugador del FC Barcelona.

El exjugador de la Selección de España había declarado que en Europa se recordaba el Barcelona de Pep como el mejor de la historia, mientras que la última Champions del Madrid fue un milagro.

Esto ocasionó que el estratega del Real Madrid no estuviera de acuerdo con lo que Piqué había comentado sobre el último trofeo que consiguió el equipo merengue en la Champions League.

"Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madridista. No hay ningún madridista que pueda olvidar la decimocuarta Champions. No hay ninguno que la olvide. Es una Champions que se recordará por vida", declaró Carlo en conferencia de prensa.

El camino del Real Madrid para conseguir su 14° título de la Champions se cruzó en tres ocasiones de estar al borde de la eliminación, pues en los Octavos de Final vencieron al PSG de Lionel Messi, en los Cuartos de Final remontaron un 3-0 frente al Chelsea y en las Semifinales se cargaron al Manchester City de Pep Guardiola.

En la final se midió con el Liverpool en el Stade de France y ahí apareció Thibaut Courtois como la figura clave para que el Real Madrid consiguiera el título.

