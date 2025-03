Carlo Ancelotti sobre polémica ante Leganés: "Nosotros también nos podemos quejar"

Real Madrid consiguió una sufrida victoria ante Leganés en LaLiga, que les permite seguir en la pelea por el título con Barcelona, pues ambos equipos suman 63 unidades en la tabla.

Ancelotti sobre polémica ante Leganés

Carlo Ancelotti analizó el encuentro y aseguró que les faltó equilibrio para quedarse con un resultado más cómodo. Además, el italiano habló sobre las acciones polémicas durante el compromiso.

"No hemos jugado un mal partido, nos ha faltado equilibrio y por esa razón hemos encajado dos goles que no merecíamos por lo hecho en la primera parte. Nos han sorprendido en dos contras, una podía ser una falta. Como se queja el Leganés nos podemos quejar nosotros también", dijo Ancelotti.

Sobre la acción de Jude Bellingham, el italiano comentó: "La jugada de Bellingham no la he visto, he visto el penalti y la jugada de la falta. El árbitro ha elegido en los dos casos y en cada jugada se queja un equipo".

Lo que sigue para Real Madrid

Real Madrid ahora se prepara para su compromiso en Copa del Rey ante Real Sociedad, para después enfocarse en liga y Champions, en donde enfrentarán a Valencia y Arsenal respectivamente.

