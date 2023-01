Carlo Ancoletti sobre el caso de Tchouameni: 'Se ha disculpado, pero es una gran equivocación'

Real Madrid se jugaba la Copa del Rey ante el Villarreal entre semana, y su jugador, Aurélien Tchouameni, en lugar de estar apoyando a sus compañeros por ser baja por lesión, se encontraba en un juego de la NBA en Francia.

Tras el hecho, Carlo Ancelotti, entrenador del equipo merengue, desconocía el viaje del francés a su tierra, por lo que ya ha declarado que fue un grave error el ir a disfrutar del juego entre los Bulls y Pistons mientras el equipo al que pertenece se juega una competición.

“Ha hecho pública su disculpa, creo que se ha equivocado. Se ha disculpado públicamente con compañeros y afición. Es un chico joven que se ha equivocado una vez y el tema se ha acabado. El jugador se está recuperando y ojalá pueda volver la próxima semana”.

Cabe destacar que, tras ser atacado por varios aficionados del Real Madrid, Tchouameni se disculpó con su afición y con el equipo en general por no asistir al juego de la Copa del Rey y sí a la NBA, acto que fue un error.

“Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”.

