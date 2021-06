Carlos Tevez: Las frases más emotivas de su despedida de Boca Juniors

Carlos Tevez anunció su retiro de Boca Juniors y al borde de las lágrimas ofreció una conferencia de prensa de despedida en la que dejó frases memorables sobre su amor y paso por el conjunto Xeneize.

El Apache reconoció que esta despedida es uno de los momentos más complicados de su carrera, pero destacó que que se va feliz y siempre se entregó por completo a la institución.

“Estoy contento con mi decisión porque no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo, por eso estoy feliz. Boca me necesitaba al 120 por ciento y no estoy preparado para eso. Todos en mi familia son de Boca y no puedo mentirles a ellos", declaró.

Carlos Tevez en conferencia de prensa “Me quiero quedar con la ovación al Diego, la última vez que mi papá me vio en una cancha...”#SeHablaAsiDIRECTV pic.twitter.com/kaooZiMSa5 — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) June 4, 2021

“No estoy en condiciones para dar más. No pude ni hacer el duelo por la muerte de mi padre. Agradezco a la dirigencia y al cuerpo técnico. También a mis compañeros. A toda la gente del club que trabaja. A todos", puntualizó.

Tevez reconoció que le habría gustado despedirse con público en la Bombonera, pero ha decidido que su tiempo en Boca ha llegado a su fin.

“La gente me pedía que esperara hasta diciembre, que aguantara a que los hinchas pudieran volver a la cancha. Pero no puedo esperar. Mi satisfacción es quedarme con la última vez que nos vimos, con Maradona en la cancha. Mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón"

“Boca es mi vida, no puedo fallarle. Mi sangre no es roja, es azul y amarilla".

"ES EL MEJOR CLUB DEL MUNDO" Con estas palabras, Carlos Tevez anunció que no seguirá en el club. "Mi viejo era de Boca, mi mamá, mis hermanos, mi mujer, mis hijos..."#SeHablaAsiDIRECTV pic.twitter.com/w6Nm1R6RQx — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) June 4, 2021

“Cuando pase la pandemia se verá la fecha para un partido homenaje en La Bombonera".

“Nací de Boca y voy a morir de Boca".

“Fui muy feliz jugando con la camiseta de Boca, y me llevo los mejores recuerdos de este club”.

“Doy un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir. Acá no voy a jugar, pero por ahora no sé que voy a hacer de mi vida”.

“Esta es una decisión pura y exclusivamente mía que tomé para disfrutar de mi familia y de la vida”.

