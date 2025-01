César Garza, el mexicano que llegó vía zoom al Dundee de Escocia

César Garza, canterano de Monterrey emigró al viejo continente para seguir su sueño, el joven de 19 años, ahora defenderá la camiseta del Dundee de la liga de Escocia, y es que el equipo regio llegó a un acuerdo con la institución Dark Blue para que el mediocampista llegara a préstamo por un año.

“Supe que hicieron un convenio en octubre y ahora que no tuve tantos minutos en torneo pasado en lo que buscamos opciones de salir, Rayados nos pasó esta, nos metimos a un zoom con el entrenador y el director deportivo y nos explicaron el proyecto del equipo, manera de juega y nos convenció”, dijo a RÉCORD.

CAPTURA DE PANTALLA: X

El mexicano debutó en la Jornada 22 de la Socttish Premier League ante St. Johnstone, el joven aún nervioso de sus primeros minutos en el Viejo Continente, relató cómo fue su experiencia:

“El primer partido que fue de visita la verdad estaba medio perdido, es un futbol muy diferente y solo veía la pelota pasar arriba de mí, pero en este que me tocó de titular ya fue muy diferente, siento que ya me estoy adaptando al futbol de aquí”.

Por otra parte, también detalló la forma de jugar de su nuevo equipo, e hizo la comparación del futbol mexicano en donde se formó, señaló que es más táctico.

MEXSPORT

“Aquí es 100 por ciento físico el juego, todos están físicamente increíbles todos corren cantidad de kilómetros en el futbol mexicano es mucho más de tener la bola y ser inteligente tácticamente y aquí de repente mano a mano sin cambio de marca y a ganar los duelos”, argumentó.

A su vez, César, se encontró con otro mexicano en Europa, Antonio Portales, y declaró que le abrió las puertas de su casa, además de enseñarle cosas habituales de aquel país.

“Se ha portado súper bien. Desde que no era oficial le escribí y me dijo la verdad de todo. Llegué a su departamento y me está enseñando”, finalizó.

MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chilena del Chino Huerta en práctica del Anderlecht impresiona a sus compañeros