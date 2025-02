Chaco cuestiona a los críticos de Santiago Giménez: 'Están esperando cualquier tropiezo'

Defiende a su hijo. Christian Giménez ha salido a la defensa de su hijo, Santiago Giménez, por las críticas recibidas. A pesar de que, el delantero mexicano atraviesa un gran momento y recién llegó al Milan, el joven futbolista ha sido cuestionado.

En una reciente participación en Fox Sports, Chaco aseguró que, hasta el momento su hijo ha tenido ‘un buen torneo y futbolísticamente está bien’, sin embargo, cuestiona a la gente que lo ha criticado durante su paso en Europa especialmente en México.

|

“Antes cuando estaba en Feyenoord dijeron ‘ah no porque es una liga equis’. Siempre le buscan, nunca se van a poner contentos, es un chico de 23 años, pero siempre le buscan ‘el pero’. La gente en México en general está muy feliz con este paso de Santi, pero hay otra gente que yo no entiendo.

“A veces también me calienta. Porque están esperando cualquier tropiezo para empezar a meter ahí… No sé que quieren. La realidad es que no valoran nada, todo el día machacando. Si tenemos dos, tres cuatro (delanteros), mucho mejor”, confesó Chaco.

Cuestionó a los críticos | Captura

Chaco elogia su carrera en ascenso

A pesar de tratarse de su hijo, el exfutbolista de Cruz Azul y Pachuca, ha destacado la carrera de Santiago especialmente por la velocidad en la que ha logrado instalarse en un equipo de élite en Europa. Chaco recordó que tan sólo hace tres años era un jugador de Liga MX y hoy anotó en la Champions League

“Hace tres años jugaba en la Liga MX, hace cuatro jugaba en la Sub 20, hace seis no podía jugar. Estamos hablando de tantas cosas que pasan”, recordó el exjugador.

Destacó su rápida carrera | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez tras eliminación en Champions: 'Así es el futbol, todo cambia en un segundo'